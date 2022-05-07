Крис Пол вышел на 19-е место по трехочковым в истории плей-офф НБА

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол вышел на 19-е место по трехочковым попаданиям в матчах плей-офф НБА.

После третьей игры второго раунда против «Далласа» (94:103) у 37-летнего американца 229 точных бросков из-за дуги. Он опередил форварда «Клипперс» Кавая Леонарда, у которого 228 трехочковых.

Теперь Крис Пол уступает 7 трехочковых идущему на 18-м месте Джейсону Кидду. Отметим, что Кидд в данный момент является главным тренером «Далласа», против которого команда Пола играет во втором раунде плей-офф.

Рекорд по трехочковым в плей-офф НБА принадлежит разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефену Карри (487).