Комиссар НБА не придает большее значение слову "владелец"

Адвокат и комиссар НБА Адам Сильвер не стал придавать большое значение слову "владелец", вокруг которого сейчас разгорелся спор в турнире, Sporting News.

Несколько команд НБА обсуждают целесообразность использования слова "владелец". Причиной этого стало то, что в большинство игроком лиги – темнокожие, а это выражение связано с рабовладельческим временами в США.

– Не хочу придавать большее значение этому термину, потому что люди стараются всячески его избегать. Но мы в лиге давно перестали использовать слово "владелец". В целом у лиги нет решения данного вопроса. Игроки думают по-разному. Майкл Джордан, например, сам стал себя так называть. Дреймонд Грин против этих слов, и я уважаю его мнение, – сказал Адам Сильвер в беседе с Sporting News.

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