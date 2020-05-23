Командам НБА предлагают сократить состав делегаций на игры до 35 человек

Национальная баскетбольная ассоциация предложила клубам в рамках борьбы с распространением коронавируса сократить делегации на игры до 35 человек, сообщает The New York Times.

В это число будут входить игроки, тренеры и прочие сотрудники клубов. В обычных условиях делегации команд превышают 50 человек.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса.