Командам НБА предлагают сократить состав делегаций на игры до 35 человек
12:18
Национальная баскетбольная ассоциация предложила клубам в рамках борьбы с распространением коронавируса сократить делегации на игры до 35 человек, сообщает The New York Times.
В это число будут входить игроки, тренеры и прочие сотрудники клубов. В обычных условиях делегации команд превышают 50 человек.
НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса.
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