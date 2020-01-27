«Коби сказал, что гордится мной». Эмоции Трэя Янга после новости о смерти Брайанта

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг провел первую минуту матча регулярного чемпионата НБА против «Вашингтона» в майке с номером «8» в память о погибшем легендарном баскетболисте «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте. После игры он вспомнил свой последний разговор с Брайантом.

— Наш последний разговор... Он сказал, что ему нравится, как я прогрессирую. Что он рад за меня. Что он гордится мной и хочет, чтобы я оставался примером для подражания для детей... и для его Джиджи, — сказал Янг, после чего не смог сдержать слез.

Trae Young emotionally recalls the last conversation he had with Kobe:



«He said how proud he was of me and to continue to be a role model for kids growing up... and Gigi»



(via @SportsCenter)pic.twitter.com/a0PkmszkNW — Sports Illustrated (@SInow) January 27, 2020

При крушении вертолета, на борту которого был Коби Брайант, находилась его 13-летняя дочь Джианна.

Личный вертолет Брайанта упал возле города Калабасаса в округе Лос-Анджелес в штате Калифорния. В результате падения никто не выжил.