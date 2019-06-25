Коби Брайант поставил новую задачу перед Адетокунбо. В 2017 году он говорил о MVP сезона

Легенда НБА Коби Брайант, известный по выступлениям за "Лейкерс", поставил новую задачу перед форвардом "Милуоки" Яннисом Адетокунбо, который был признан MVP прошедшего сезона. Интересно, что Брайант поставил в августе 2017 года перед греком именно эту цель.

- Мой человек. MVP. Величие. Далее – чемпионство, – написал Брайант в своем Твиттере.

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