Коби Брайант поставил новую задачу перед Адетокунбо. В 2017 году он говорил о MVP сезона

Легенда НБА Коби Брайант, известный по выступлениям за "Лейкерс", поставил новую задачу перед форвардом "Милуоки" Яннисом Адетокунбо, который был признан MVP прошедшего сезона. Интересно, что Брайант поставил в августе 2017 года перед греком именно эту цель.
- Мой человек. MVP. Величие. Далее – чемпионство, – написал Брайант в своем Твиттере.
My man....M.V.P. Greatness. 🙌🏾💪🏾 Next up: Championship. #MambaMentality https://t.co/dhZTFI1Aam— Kobe Bryant (@kobebryant) 25 июня 2019 г.
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