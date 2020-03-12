Клубам НБА разрешили проводить тренировки после приостановки соревнований
12:09
Клубы НБА смогут проводить тренировки после того, как чемпионат был приостановлен из-за коронавируса. Об этом сообщил владелец «Далласа» Марк Кьюбан.
Сообщается, что команды смогут проводить занятия в своих тренировочных центрах. При этом баскетболистов попросили не приглашать в гости людей из других городов.
Сезон был прерван после того, как у центрового «Юты» Руди Гобера диагностирован коронавирус. Позднее появилась новость, что болезнь обнаружили у защитника команды Эммануэля Мудиая.