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Сегодня, 06:36

«Орландо» проиграл «Кливленду». Банкеро набрал 42 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Кливленд» на своем паркете переиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:111.

В других встречах «Миннесота» обыграла «Сан-Антонио» (120:94), «Торонто» потерпел поражение от «Майами» (103:112), «Бруклин» выиграл у «Атланты» (114:113), «Чикаго» одержал победу над «Шарлотт» (111:100), «Хьюстон» оказался сильнее «Оклахомы» (110:101).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Орландо» — 121:111 (37:20, 28:32, 34:34, 22:25)

К: Митчелл (35), Гарлэнд (26), Струс (17), Э. Мобли (16).

О: Банкеро (42), Энтони (19), Ф. Вагнер (14), Блэк (11), М. Вагнер (11).

«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 102:94 (25:22, 21:31, 25:18, 31:23)

М: Конли (18), Эдвардс (17), Гобер (16 + 20 подборов), Рид (15), Таунс (14 + 10 подборов).

С: Васселл (22), К. Джонсон (21 + 10 подборов), Вембаньяма (12 + 10 подборов), Коллинз (12).

«Торонто» — «Майами» — 103:112 (32:37, 34:27, 18:23, 19:25)

Т: Сиакам (30), Ануноби (23), Трент (15), Барнс (12 + 11 подборов).

М: Калеб Мартин (24 + 12 подборов), Д. Робинсон (21), Батлер (19), О. Робинсон (15 + 12 подборов), Хакес (15).

«Атланта» — «Бруклин» — 113:114 (33:31, 23:22, 26:28, 31:33)

А: Янг (30), Бей (21), Богданович (20), Хантер (14), Мюррэй (13 + 10 подборов).

Б: Бриджес (32), К. Джонсон (17), Финни-Смит (15), Смит (13), Динуидди (13).

«Чикаго» — «Шарлотт» — 111:100 (27:24, 21:20, 35:20, 28:36)

Ч: Дерозан (29), Вучевич (20 + 13 подборов), Уайт (19 + 10 подборов), Карузо (12).

Ш: Хэйворд (27), Розир (25), Бриджес (16), Миллер (12).

«Хьюстон» — «Оклахома» — 110:101 (32:22, 23:28, 25:24, 30:27)

Х: Брукс (23), А. Холидэй (22), Шенгюн (21), Грин (15), Ванвлит (11).

О: Гилджес-Александер (33), Джейлен Уильямс (13), Уиггинс (11), Мэнн (10).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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БК Атланта Хокс
БК Бруклин Нетс
БК Кливленд Кавальерс
БК Майами Хит
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Орландо Мэджик
БК Торонто Рэпторз
БК Хьюстон Рокетс
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс
Оклахома-Сити Тандер
Сан-Антонио Спёрс
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