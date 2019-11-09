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«Кливленд» обыграл «Вашингтон», «Орландо» прервал неудачную серию

05:28
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«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА (100:113). Форвард Тристан Томпсон оформил дабл-дабл.

«Орландо» перервал неудачную серию, переиграв «Мемфис» (118:86), «Индиана» выиграла у «Детройта» (112:106).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Кливленд» — 100:113 (26:30, 26:37, 32:21, 16:25)

В: Брайант (23), Хатимура (21), Бил (20).

К: Томпсон (21 + 12 подборов), Лав (16 + 12 подборов), Секстон (16).

«Индиана» — «Детройт» — 112:106 (27:35, 30:18, 28:19, 27:34)

И: Сабонис (17 + 14 подборов), Макконнелл (17), Уоррен (17).

Д: Кеннард (29), Гэллоуэй (19), Драммонд (15 + 13 подборов).

«Орландо» — «Мемфис» — 118:86 (27:15, 24:33, 33:30, 34:8)

О: Вучевич (23 + 16 подборов), Айзек (22), Фурнье (19).

М: Валанчюнас (15), Джексон (14), Кларк (13).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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