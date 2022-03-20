Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:10

40 очков Гранта не спасли «Детройт» от поражения в матче с «Кливлендом»

40 очков Гранта не спасли «Детройт» от поражения в матче с «Кливлендом»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Детройт» проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:113.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пистонс» Джерами Грант, набравший 40 очков.

«Кливленд» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции с 41 победой и 30 поражениями, «Детройт» идет на 14-й строчке с 19 победами и 52 поражениями.

НБА

Регулярный сезон

«Кливленд» — «Детройт» — 113:109 (28:27, 27:33, 27:21, 31:28)

К: Гарленд (24 + 12 передач), Осман (16), Стивенс (15)

Д: Грант (40), Бэй (20), Каннингем (15 + 10 передач)

БК Детройт Пистонс
БК Кливленд Кавальерс
0
Читайте также
Американцы устроили акцию протеста из-за двухметрового трансгендера. Но пловчихе-рекордсменке все нипочем
«Драго» не испортил английскую вечеринку. Александр Волков сдался Тому Аспиналлу в главном бою UFC в Лондоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дабл-дабл Леброна не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Вашингтоном»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости