40 очков Гранта не спасли «Детройт» от поражения в матче с «Кливлендом»

«Детройт» проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:113.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пистонс» Джерами Грант, набравший 40 очков.

«Кливленд» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции с 41 победой и 30 поражениями, «Детройт» идет на 14-й строчке с 19 победами и 52 поражениями.

НБА

Регулярный сезон

«Кливленд» — «Детройт» — 113:109 (28:27, 27:33, 27:21, 31:28)

К: Гарленд (24 + 12 передач), Осман (16), Стивенс (15)

Д: Грант (40), Бэй (20), Каннингем (15 + 10 передач)