«Клипперс» разгромили «Сакраменто», «Лейкерс» победил «Нью-Орлеан»

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Нью-Орлеан» со счетом 112:95.

Самыми результативными стали Леброн Джеймс и Зайон Уильямсон, набравшие по 21 очку.

В другой встрече «Клипперс» в гостях разгромили «Сакраменто» со счетом 138:100ю

Больше всех набрали Кавай Леонард (27 очков) и Пол Джордж (26).

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Клипперс» — 100:138 (31:34, 30:35, 16:37, 23:32)

«Лейкерс» — «Нью-Орлеан» — 112:95 (20:28, 37:30, 27:16, 28:21)