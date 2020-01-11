«Клипперс» победил «Голден Стэйт». «Уорриорз» потерпели седьмое поражение подряд
09:00
В рамках регулярного чемпионата НБА «Клипперс» играл против «Голден Стэйт». Команда из Лос-Анджелеса победила со счетом 109:100. Для «Уорриорз» это поражение стало седьмым подряд.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Клипперс» — «Голден Стэйт» — 109:100 (22:20, 26:33, 25:30, 36:17)
11 января.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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