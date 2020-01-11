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«Клипперс» победил «Голден Стэйт». «Уорриорз» потерпели седьмое поражение подряд

09:00
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В рамках регулярного чемпионата НБА «Клипперс» играл против «Голден Стэйт». Команда из Лос-Анджелеса победила со счетом 109:100. Для «Уорриорз» это поражение стало седьмым подряд.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Голден Стэйт» — 109:100 (22:20, 26:33, 25:30, 36:17)

11 января.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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