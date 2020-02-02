«Клипперс» обыграли «Миннесоту» и вышли на второе место на «Западе»
02:25
«Клипперс» (34-15) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Миннесоту» (15-33) — 118:106. Калифорнийцы вышли на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Гости потерпели 11-е поражение подряд. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 13 подборов.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Клипперс» — «Миннесота» — 118:106 (40:32, 22:23, 36:31, 20:20)
Л: Леонард (31), Джордж (21)
М: Таунс (32+13 подборов)
1 февраля.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/