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«Клипперс» обыграли «Миннесоту» и вышли на второе место на «Западе»

02:25
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«Клипперс» (34-15) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Миннесоту» (15-33) — 118:106. Калифорнийцы вышли на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Гости потерпели 11-е поражение подряд. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 13 подборов.

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НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Миннесота» — 118:106 (40:32, 22:23, 36:31, 20:20)

Л: Леонард (31), Джордж (21)

М: Таунс (32+13 подборов)

1 февраля.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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