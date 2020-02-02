«Клипперс» обыграли «Миннесоту» и вышли на второе место на «Западе»

«Клипперс» (34-15) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Миннесоту» (15-33) — 118:106. Калифорнийцы вышли на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Гости потерпели 11-е поражение подряд. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 13 подборов.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Миннесота» — 118:106 (40:32, 22:23, 36:31, 20:20)

Л: Леонард (31), Джордж (21)

М: Таунс (32+13 подборов)

1 февраля.