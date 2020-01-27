Матч регулярного чемпионата НБА «Орландо» — «Клипперс» начался с игровой паузы. Гости после стартового вбрасывания просто ничего не делали 24 секунды, совершив нарушение правила, обязывающее атакующую команду совершить бросок по кольцу в течение 24 секунд. Хозяева же нарушили правило 8 секунд, которые даются на то, чтобы вывести мяч со своей половины.

Таким образом они отдали дань память погибшему в воскресенье Коби Брайнту, который играл под номером 24 и 8.

Напомним, «озерные» вывели из обращения сразу два номера, под которыми Коби играл в НБА, — 8 и 24 — это уникальный и единственный случай в истории лиги.

The Clippers took a 24-second violation, the Magic took an 8-second violation in honor of Kobe Bryant. 8 and 24. Wow. pic.twitter.com/4n06iWbbLx — Tomer Azarly (@TomerAzarly) January 26, 2020

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