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«Клипперс» нарушили правило 24 секунд, «Орландо» — правило 8 секунд в память о Брайанте. Видео

02:21
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Матч регулярного чемпионата НБА «Орландо» — «Клипперс» начался с игровой паузы. Гости после стартового вбрасывания просто ничего не делали 24 секунды, совершив нарушение правила, обязывающее атакующую команду совершить бросок по кольцу в течение 24 секунд. Хозяева же нарушили правило 8 секунд, которые даются на то, чтобы вывести мяч со своей половины.

Таким образом они отдали дань память погибшему в воскресенье Коби Брайнту, который играл под номером 24 и 8.

Напомним, «озерные» вывели из обращения сразу два номера, под которыми Коби играл в НБА, — 8 и 24 — это уникальный и единственный случай в истории лиги.

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