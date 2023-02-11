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Сегодня, 08:51

«Милуоки» обыграл «Клипперс» благодаря 35 очкам Адетокунбо

Руслан Минаев
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«Милуоки» в гостях обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:106.

В составе «Бакс» больше всех набрал Яннис Адетокунбо — 35 очков, 9 подборов и 6 передач.

У «Лос-Анджелеса» самым результативным игроком стал Брэндон Бостон — 20 очков. На счету Пола Джорджа 19+11+6. Кавай Ленард игру пропускал.

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«ЛА Клипперс» — «Милуоки» — 106:119

(27:22, 24:32, 25:27, 30:38) 11 февраля. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Милуоки Бакс
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