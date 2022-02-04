43 очка Янга помогли «Атланте» обыграть «Финикс»

«Атланта» переиграла «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:115. Самым результативным игроком стал разыгрывающий защитник «Хокс» Трей Янг, набравший 43 очка.

В других встречах «Детройт» проиграл «Миннесоте» (117:128), «Торонто» в овертайме выиграл у «Чикаго» (127:120), «Майами» переиграл «Сан-Антонио» (112:95).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Миннесота» — 117:128 (32:31, 35:34, 27:38, 23:25)

Д: Джексон (25), Бей (21 + 13 подборов), Грант (20).

М: Эдвардс (25), Принс (23), Таунс (21 + 14 подборов).

«Торонто» — «Чикаго» — 127:120 OT (26:24, 28:26, 33:31, 27:33, 13:6)

Т: Сиакам (25 + 13 подборов), Ванвлит (21), Барнс (21), Ануноби (21).

Ч: Вучевич (30 + 18 подборов), Дерозан (28), Уайт (16), Лавин (15).

«Атланта» — «Финикс» — 124:115 (32:30, 32:31, 36:30, 24:24)

А: Янг (43), Хертер (19), Коллинз (19 + 10 подборов).

Ф: Букер (32), Бриджес (24), Пол (18 + 12 передач).

«Сан-Антонио» — «Майами» — 95:112 (19:21, 28:36, 19:31, 29:24)

С: Уайт (22), Джонс (16), Кейкок (8).

М: Хирро (24), Адебайо (18 + 11 подборов), Робинсон (17), Батлер (17).