«Клипперс» обыграли «Лейкерс» в дерби Лос-Анджелеса
01:07
«Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграли «Лейкерс» со счетом 104:86.
Самым результативным на паркете стал форвард гостей Маркифф Моррис, набравший 22 очка. На счету его одноклубника Кавай Леонарда 19 очков и 10 подборов.
После этого матча «Клипперс» с 33 победами занимают третье место в Западной конференции, «Лейкерс» с 31 победой — на пятой строчке.
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Клипперс» — «ЛА Лейкерс» — 104:86 (27:20, 26:18, 24:17, 27:31)
4 апреля.
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