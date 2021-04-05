«Клипперс» обыграли «Лейкерс» в дерби Лос-Анджелеса

«Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграли «Лейкерс» со счетом 104:86.

Самым результативным на паркете стал форвард гостей Маркифф Моррис, набравший 22 очка. На счету его одноклубника Кавай Леонарда 19 очков и 10 подборов.

После этого матча «Клипперс» с 33 победами занимают третье место в Западной конференции, «Лейкерс» с 31 победой — на пятой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «ЛА Лейкерс» — 104:86 (27:20, 26:18, 24:17, 27:31)

4 апреля.