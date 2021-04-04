«Чикаго» победил «Бруклин» и прервал серию из шести поражений
4 апреля 2021, 23:15
«Чикаго» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 115:107.
Самым результативным игроком стал защитник хозяев Зак Лавин, набравший 25 очков.
После этой встречи «Чикаго» находится на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Бруклин» занимает 2-ю строчку на Востоке.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Чикаго» — «Бруклин» — 115:107 (25:28, 32:18, 32:26, 26:35)
4 апреля.
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю