22 очка Тейтума принесли «Бостону» победу над «Шарлотт»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Шарлотт» со счетом 116:86.

Самым результативным на площадке стали форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум и защитник «Хорнетс» Терри Розье, которые набрали по 22 очка.

«Бостон» и «Шарлотт» имеют по 25 побед и занимают 7-е и 6-е места в Восточной конференции.

НБА

Регулярный сезон

«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 116:86 (25:26, 33:17, 40:27, 18:16)

5 апреля.