22 очка Тейтума принесли «Бостону» победу над «Шарлотт»
04:11
«Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Шарлотт» со счетом 116:86.
Самым результативным на площадке стали форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум и защитник «Хорнетс» Терри Розье, которые набрали по 22 очка.
«Бостон» и «Шарлотт» имеют по 25 побед и занимают 7-е и 6-е места в Восточной конференции.
НБА
Регулярный сезон
«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 116:86 (25:26, 33:17, 40:27, 18:16)
5 апреля.
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