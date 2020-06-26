Кевин Дюрант: «Даже если бы я был здоров, не стал бы участвовать в возобновлении сезона в НБА»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант поделился мнением о возобновлении сезона-2019/20 в НБА. Лига планирует провести все встречи в Орландо, приезжие игроки будут заселены в отдельный кампус.

— Скорее всего, я бы отказался играть, потому что ситуация слишком непредсказуема, многие заболевают вирусом, — цитирует SNY Дюранта. — Мне легко говорить, потому что я травмирован и до сих пор не вылечился, но я бы, скорее всего, не поехал в Орландо. Конечно, прежде я пообщался бы с партнерами по команде и окружением. Впрочем, этим я и занимался последние полтора месяца, но что-то внутри меня говорит, что ехать в Орландо не надо. Мне бы не хотелось туда отправляться, тем более, после паузы в три месяца.