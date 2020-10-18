Кармело Энтони может вернуться в «Никс», если в команде из Нью-Йорка будет Крис Пол

Тяжелый форвард «Портленда» Кармело Энтони может вернуться в «Нью-Йорк», где выступал с 2011 по 2017 год, сообщает New York Post.

По информации источника, 36-летний игрок готов перейти в команду в случае, если туда перейдет другой ветеран, разыгрывающий Крис Пол. Сообщается, что Энтони и Пол хотят играть в одной команде, также, они оба были клиентами нынешнего президента «Никс» Леона Роуза, когда тот занимался агентской деятельностью.