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Кармело Энтони может вернуться в «Никс», если в команде из Нью-Йорка будет Крис Пол

09:58
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Тяжелый форвард «Портленда» Кармело Энтони может вернуться в «Нью-Йорк», где выступал с 2011 по 2017 год, сообщает New York Post.

По информации источника, 36-летний игрок готов перейти в команду в случае, если туда перейдет другой ветеран, разыгрывающий Крис Пол. Сообщается, что Энтони и Пол хотят играть в одной команде, также, они оба были клиентами нынешнего президента «Никс» Леона Роуза, когда тот занимался агентской деятельностью.

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