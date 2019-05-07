Журналист ESPN Эдриан Войнаровски рассказал о возможном переходе защитника "Голден Стэйт"​ Клэя Томпсона.

– Если "Голден Стэйт" предложит Клэю Томпсону максимальный 5-летний контракт на 190 миллионов, они подпишут соглашение 1 июля, – приводит слова Войнаровски CBS.

Если они попытаются заключить контракт на других условиях, будьте готовы к тому, что Клэй Томпсон покинет "Уорриорз" и выйдет на рынок свободных агентов. Если это произойдет, следите не за "Лейкерс", а за "Клипперс".

29-летний Томпсон в текущем плей-офф НБА провел 10 матчей. В среднем за игру он набирал 16,5 очков, совершая 4,1 подбора и 1,7 передачи.