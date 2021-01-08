Ирвинг покинул расположение «Бруклина» по личным причинам
09:37
Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией» (122:109) по личным причинам. Он также не полетел на выездную игру с «Мемфисом».
По словам главного тренера Стива Нэша, он писал игроку, но не получил ответа.
«Я отправил ему сообщение полтора часа назад, ответа пока не было. Думаю о нем и надеюсь, что все будет хорошо. Это частная ситуация», — приводит слова Нэша ESPN.
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