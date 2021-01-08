Ирвинг покинул расположение «Бруклина» по личным причинам

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией» (122:109) по личным причинам. Он также не полетел на выездную игру с «Мемфисом».

По словам главного тренера Стива Нэша, он писал игроку, но не получил ответа.

«Я отправил ему сообщение полтора часа назад, ответа пока не было. Думаю о нем и надеюсь, что все будет хорошо. Это частная ситуация», — приводит слова Нэша ESPN.