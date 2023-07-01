Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 03:41

Ирвинг подпишет контракт с «Далласом» на 126 миллионов долларов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кайри Ирвинг.
Фото USA Today Sports

Разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг согласился остаться в «Далласе». Как сообщает The Athletic, 31-летний американец подпишет трехлетний контракт на 126 миллионов долларов с опцией в последнем сезоне.

В феврале этого года «Бруклин» обменял Ирвинга в «Маверикс».

В сезоне-2022/23 Ирвинг сыграл 20 матчей за «Даллас», набирая в среднем по 27 очков, 5 подборов и 6 передач. За «Бруклин» он провел 40 матчей со средними показателями 27,1, 5,1 и 5,3 соответственно.

баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
Кайри Ирвинг
0
Читайте также
Решающая встреча между Мбаппе и руководством «ПСЖ» состоится 30 июня
Правительство Чехии запретило выдавать визы спортсменам из России
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уильямсон стал ассистентом главного тренера «Миннесоты»

«Вашингтон» согласовал с Кузмой контракт на 102 миллиона долларов
Новости
RSS RSS
Все новости