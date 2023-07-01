Ирвинг подпишет контракт с «Далласом» на 126 миллионов долларов

Разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг согласился остаться в «Далласе». Как сообщает The Athletic, 31-летний американец подпишет трехлетний контракт на 126 миллионов долларов с опцией в последнем сезоне.

В феврале этого года «Бруклин» обменял Ирвинга в «Маверикс».

В сезоне-2022/23 Ирвинг сыграл 20 матчей за «Даллас», набирая в среднем по 27 очков, 5 подборов и 6 передач. За «Бруклин» он провел 40 матчей со средними показателями 27,1, 5,1 и 5,3 соответственно.