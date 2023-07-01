Уильямсон стал ассистентом главного тренера «Миннесоты»

«Миннесота» назначила Корлисса Уильямсона ассистентом главного тренера Криса Финча.

«Мне не терпится присоединиться к команде и стать частью того, что Тим и Крис строят здесь. У нас много талантов в составе, и я рад работать с ними, чтобы помочь им стать лучшими игроками на площадке и за ее пределами», — приводит официальный сайт НБА слова Уильямсона.

До своей тренерской карьеры Уильямсон провел 12-летнюю карьеру игрока в НБА с 1995 по 2007 год, в ходе которой он выступал за «Детройт», «Филадельфию» и «Сакраменто».