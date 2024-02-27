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Сегодня, 05:31

«Торонто» обыграл «Индиану», Барнс сделал трипл-дабл

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Торонто» на выезде обыграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:122.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Беннедикт Матурин, набравший 34 очка. Форвард гостей Скотт Барнс сделал трипл-дабл: у него 21 очко, 12 подборов и 12 передач.

«Торонто» одержал третью победу подряд и прервал серию «Индианы» из трех выигранных встреч кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Торонто» — 122:130 (28:30, 28:31, 31:29, 35:40)

И: Матурин (34), Сиакам (27), Тернер (16 + 11 подборов)

Т: Барретт (24), Барнс (21 + 12 подборов + 12 передач), Куикли (19)

БК Индиана Пэйсерс
БК Торонто Рэпторз
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