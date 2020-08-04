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«Индиана» одержала вторую подряд победу после возобновления сезона

01:50
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«Вашингтон» уступил «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА (100:111). Это вторая подряд победа «Пэйсерс» в двух встречах после возобновления сезона, а также второе кряду поражение «Уизардз».

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Индианы» Ти Джей Уоррен — 34 очка и 11 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Индиана» — 100:111 (21:20, 26:36, 21:34, 32:21)

В: Брайант (20 + 11 подборов), Робинсон (17), Напьер (16).

И: Уоррен (34 + 11 подборов), Брогдон (20), Тернер (17), Холидэй (17).

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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