«Индиана» одержала вторую подряд победу после возобновления сезона

«Вашингтон» уступил «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА (100:111). Это вторая подряд победа «Пэйсерс» в двух встречах после возобновления сезона, а также второе кряду поражение «Уизардз».

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Индианы» Ти Джей Уоррен — 34 очка и 11 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Индиана» — 100:111 (21:20, 26:36, 21:34, 32:21)

В: Брайант (20 + 11 подборов), Робинсон (17), Напьер (16).

И: Уоррен (34 + 11 подборов), Брогдон (20), Тернер (17), Холидэй (17).