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Сегодня, 04:35

«Нью-Йорк» на выезде переиграл «Индиану». Куикли набрал 39 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Индиана» на своем паркете проиграла «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:138. «Никс» одержали пятую победу подряд.

В другой встрече «Бруклин» на выезде обыграл «Детройт» — 123:108.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 129:138 (29:38, 38:32, 31:35, 31:33)

И: Смит (19), Матурин (17), Макконнелл (18 + 12 передач).

Н: Куикли (39), Граймс (36), Топпин (32).

«Детройт» — «Бруклин» — 108:123 (34:47, 23:27, 33:22, 18:27)

Д: Хэмптон (27), Айви (23 + 10 передач), Дюрен (18), Уайзмен (16).

Б: Бриджес (26), Клэкстон (19), Харрис (18).

БК Бруклин Нетс
БК Детройт Пистонс
БК Индиана Пэйсерс
БК Нью-Йорк Никс
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