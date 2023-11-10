«Милуоки» проиграл «Индиане». Адетокунбо оформил дабл-дабл с 54 очками

«Индиана» переиграла «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:124. «Пэйсерс» одержали третью победу подряд.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл — 54 очка и 12 подборов.

«Индиана» с результатом 6-3 идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Милуоки» располагается на 4-й строчке — 5-3.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Милуоки» — 126:124 (38:24, 28:36, 27:34, 33:30)

И: Халибертон (29 + 10 передач), Матурин (26 + 11 подборов), Тернер (21).

М: Я. Адетокунбо (54 + 12 подборов), Миддлтон (19), Бизли (13).