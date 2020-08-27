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Игроки НБА решили возобновить матчи плей-офф

19:20
Матчи плей-офф НБА могут возобновиться в пятницу или выходные. Фото USA Today Sports
Матчи плей-офф НБА могут возобновиться в пятницу или выходные. Фото USA Today Sports
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Игроки НБА приняли решение прекратить бойкот и возобновить участие в матчах плей-офф, утверждает журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Ранее игры плей-офф НБА, которые были запланированы на среду, были перенесены в знак протеста после стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине. После этого сообщалось, что Леброн Джеймс («Лейкерс») и Кавай Леонард («Клипперс») выступили против продолжения плей-офф лиги.

По информации источника, отложенные матчи могут пройти в пятницу или выходные.

23 августа американские полицейские ранили 29-летнего Блейка. В мужчину выстрелили семь раз в спину. Пострадавший жив и перенес операцию. Это событие вызвало волну массовых протестов в США.

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