Ибака показал как готовится к карантину. Видео

Форвард «Торонто» Серж Ибака в Twitter опубликовал видео, на котором готовится к карантину. Курьер доставил ему все необходимое домой.

«К карантину готов. Будьте осторожнее, слушайте экспертов и оставайтесь в безопасности», — написал Ибака в Twitter.

Self quarantine ready. Everybody be careful, listen to the experts and stay safe ? pic.twitter.com/mukdtzp7QQ — Serge Ibaka (@sergeibaka) March 14, 2020

Стоит отметить, что Ибака в игре с «Ютой» поцеловал мяч после штрафного, который исполнял Руди Гобер. У француза на этой неделе обнаружили коронавирус?.