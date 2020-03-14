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Ибака показал как готовится к карантину. Видео

07:44

Форвард «Торонто» Серж Ибака в Twitter опубликовал видео, на котором готовится к карантину. Курьер доставил ему все необходимое домой.

«К карантину готов. Будьте осторожнее, слушайте экспертов и оставайтесь в безопасности», — написал Ибака в Twitter.

Стоит отметить, что Ибака в игре с «Ютой» поцеловал мяч после штрафного, который исполнял Руди Гобер. У француза на этой неделе обнаружили коронавирус?.

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