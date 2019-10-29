«Хьюстон» победил «Оклахому», Харден набрал 40 очков
«Хьюстон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Оклахому» — 116:112. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джеймс Харден, набравший 40 очков. Он реализовал 21 штрафной бросок из 22. Расселл Уэстбрук, впервые игравший после бывшей команды, остановился в шаге от трипл-дабла — 21 балл, 12 подборов и 9 результативных передач.
В параррельной встрече «Сан-Антонио» победил «Портленд» — 113:110. К середине первой четверти «Сперс» уступали «-19».
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«Хьюстон» — «Оклахома» — 116:112 (22:35, 30:27, 39:18, 25:32)
Х: Харден (40), Уэстбрук (21+12 подборов)
О: Шредер (22), Гилджес-Александер (22)
29 октября.
«Сан-Антонио» — «Портленд» — 113:110 (19:33, 26:18, 37:20, 31:39)
С: Дерозан (27)
П: Лиллард (28), Макколлум (27).
29 октября.
НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей