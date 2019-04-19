Ховард продлил контракт с "Вашингтоном"

Центровой Дуайт Ховард воспользовался опцией продления контракта с "Вашингтоном" на следующий сезон.

33-летний баскетболист за сезон 2019-20 заработает 5,6 миллиона долларов, утверждает обозреватель ESPN Зак Лав.

В нынешнем сезоне Ховард провел всего 9 матчей, набирая 12,8 очка и 9,2 подбора. В конце ноября 2018 года центровой перенес операцию на двух позвонках и больше не принимал участие в регулярном чемпионате НБА.