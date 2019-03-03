Хлои Кардашьян: "Моя семья распалась из-за Тристана Томпсона"

Светская львица и звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян, которая ранее встречалась с центровым "Кливленда" Тристаном Томпсоном, обвинила бывшего бойфренда в том, что их семья распалась, сообщает buzzfeed.

Кардашьян встречалась с Томпсоном с 2016 по 2019 год. Девушка рассталась с баскетболистом после его многочисленных измен, в том числе во время ее беременности. 12 апреля 2018 года родила дочь – Тру Томпсон.

– Еще тяжелее и больнее от того, что боль причинил мне такой близкий человек. Человек, которого я любила и к которому я относилась как к младшей сестре. Но Джордин не виновата в том, что моя семья распалась. В этом виноват Тристан, – приводит слова Кардашьян buzzfeed.

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