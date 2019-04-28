"Химки" обыграли "Парму" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ – 97:63.

В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед – 21 очко. Среди игроков пермской команды Трэ Маклин набрал 12 баллов.

Напомним, что сегодня, 28 апреля, проходит последний тур в Единой лиге ВТБ. Также стали известны результаты и других матчей дня.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Химки" – "Парма" (Пермь) – 97:63 (28:19, 25:12, 24:9, 20:23)

ВЭФ (Рига) – "Локомотив" (Краснодар) – 75:71 (20:24, 18:23, 18:12, 19:12)



"Зелена-Гура" – УНИКС (Казань) – 73:82 (26:15, 18:26, 17:25, 12:16

"Нижний Новгород" – "Цмоки-Минск" (Минск) – 77:70 (13:22, 18:16, 27:9, 19:23)

"Енисей" (Красноярск) – "Автодор" (Саратов) – 88:84 (22:22, 24:25, 19:27, 23:10)

Все о Единой лиге ВТБ - здесь.