Хендерсон получил травму и больше не сыграет в Летней лиге НБА

Новичок «Портленда» Скут Хендерсон получил травму в третьей четверти матча Летней лиги НБА с «Хьюстоном» (99:100).

Как написал в Twitter журналист Аарон Джей Фентресс, у 19-летнего американца растяжение связок правого плеча, поэтому он больше не сыграет в этом месяце. За первые свои матчи в Летней лиге НБА он набрао 15 очков, сделал 5 подборов и 6 передач.

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