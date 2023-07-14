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Хендерсон получил травму и больше не сыграет в Летней лиге НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «Портленда» Скут Хендерсон получил травму в третьей четверти матча Летней лиги НБА с «Хьюстоном» (99:100).

Как написал в Twitter журналист Аарон Джей Фентресс, у 19-летнего американца растяжение связок правого плеча, поэтому он больше не сыграет в этом месяце. За первые свои матчи в Летней лиге НБА он набрао 15 очков, сделал 5 подборов и 6 передач.

«Трэйл Блэйзерс» выбрали разыгрывающего защитника под общим третьим номером на драфте-2023.

баскетбол
НБА
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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