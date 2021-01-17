Харден установил рекорд результативности НБА в первом матче за «Бруклин»

Защитник «Бруклина» Джеймс Харден установил рекорд НБА в дебютном матче за «Нетс».

31-летний американец оформил трипл-дабл в игре регулярного чемпионата против «Орландо» (122:115), набрав 32 очка, 12 подборов и 14 передач. Баскетболист стал первым в истории лиги, кому удалось сделать трипл-дабл с 30 или более очками в первом матче за новую команду.

? BEARD DEBUT TRIPLE-DOUBLE ?



In the @BrooklynNets win, @JHarden13 becomes the first player in NBA history to put up a 30-point triple-double in his debut with a new team.



32 PTS | 12 REB | 14 AST pic.twitter.com/3BYV6pG2Qk — NBA (@NBA) January 17, 2021

Харден перешел в «Бруклин» в результате сделки «Нетс» с «Хьюстоном». Баскетболист становился самым ценным игроком НБА в сезоне 2017/2018. Игрок ни разу не выигрывал чемпионский перстень.