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Харден установил рекорд результативности НБА в первом матче за «Бруклин»

10:46
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Защитник «Бруклина» Джеймс Харден установил рекорд НБА в дебютном матче за «Нетс».

31-летний американец оформил трипл-дабл в игре регулярного чемпионата против «Орландо» (122:115), набрав 32 очка, 12 подборов и 14 передач. Баскетболист стал первым в истории лиги, кому удалось сделать трипл-дабл с 30 или более очками в первом матче за новую команду.

Харден перешел в «Бруклин» в результате сделки «Нетс» с «Хьюстоном». Баскетболист становился самым ценным игроком НБА в сезоне 2017/2018. Игрок ни разу не выигрывал чемпионский перстень.

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