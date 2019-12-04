Харден установил рекорд НБА по точным штрафным за одну игру

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден установил рекорд НБА по количеству точных штрафных бросков без единого промаха в течение одной игры. В матче регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио» Харден точно исполнил 24 броска из 24.

Предыдущий рекорд — 23 точных штрафных — принадлежал Доминику Уилкинсу.

Всего Харден набрал в игре против «Спэрс» 50 очков, но это не помогло — «Рокитс» уступили 133:135.