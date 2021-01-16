Харден объяснил, почему решил уйти из «Хьюстона»

Новичок «Бруклина» Джеймс Харден впервые прокомментировал свой громкий обмен из «Хьюстона».

«Я не относился неуважительно ни к кому из «Хьюстона». Эти парни только появились в команде. Я был в «Хьюстоне» давно, прошел с организацией подъемы и падения, и я не проявлял неуважения ни к кому. Я всего лишь сказал, что наша команда недостаточно хороша для борьбы за титул. А сейчас я там, где хотел оказаться. Рад быть в «Бруклине», жду нового приключения» — приводит слова Хардена ESPN.

«Я элитный игрок, элитный партнер по команде, элитный лидер и просто парень, который сделает что угодно, чтоб добыть как можно больше побед. Это много значит для меня. Я пробыл 8 лет в «Хьюстоне», а сейчас начинаю новый этап с невероятно талантливыми командой и тренерским штабом. Для меня это отличный шанс выиграть титул» — добавил Харден.

31-летний баскетболист перешел в «Бруклин» в ночь с 13 на 14 января. Харден стал самым ценным игроком НБА в сезоне 2017/2018. Игрок ни разу не выигрывал чемпионский перстень.