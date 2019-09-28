Харден и Уэстбрук готовы сыграть на Олимпиаде-2020

Лидер «Хьюстона» Джеймс Харден готов выступить за сборную США на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Он не участвовал в последнем чемпионате мира, чтобы лучше подготовиться к сезону. Сборная США на мировом первенстве выбыла на стадии четвертьфинала.

— Представлять сборную США на Олимпиаде — это одна из целей, которые я перед собой поставил, — цитирует AFP Хардена, который становился олимпийским чемпионом в 2012 и 2016 году.

Готов выступить на Играх и Рассел Уэстбрук, который также пропустил чемпионат мира.