Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 00:21

Грегг Попович продолжит возглавлять «Сан-Антонио» в следующем сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович продолжит работу с командой в следующем сезоне, сообщает журналист San Antonio Express-News Джефф Макдональд.

По информации источника, 73-летний американский специалист уже связался со всеми новичками клуба, выбранными на драфте НБА-2022, чтобы поприветствовать их.

Сезон-2022/23 станет для Поповича 27-м в качестве главного тренера «Сан-Антонио». Вместе с командой он выиграл 5 чемпионских титулов НБА и стал рекордсменом по числу побед в лиге среди тренеров (1344).

Источник: https://twitter.com/JMcDonald_SAEN/status/1540475733059014656
Сан-Антонио Спёрс
Грегг Попович
0
Читайте также
Тренер, работавший с принцессой Монако, оказался педофилом
Даже Кокорин хочет купить себе клуб. Что такое медиафутбол, который задвигает на второй план «Спартак» с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стив Клиффорд согласился вернуться на пост главного тренера «Шарлотт»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости