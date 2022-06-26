Грегг Попович продолжит возглавлять «Сан-Антонио» в следующем сезоне

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович продолжит работу с командой в следующем сезоне, сообщает журналист San Antonio Express-News Джефф Макдональд.

По информации источника, 73-летний американский специалист уже связался со всеми новичками клуба, выбранными на драфте НБА-2022, чтобы поприветствовать их.

Сезон-2022/23 станет для Поповича 27-м в качестве главного тренера «Сан-Антонио». Вместе с командой он выиграл 5 чемпионских титулов НБА и стал рекордсменом по числу побед в лиге среди тренеров (1344).