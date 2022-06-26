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Кайри Ирвинг может воссоединиться с Леброном Джеймсом в «Лейкерс»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг может перейти в «Лейкерс», сообщил журналист The Athletic Сэм Эмик.

По информации источника, в данный момент Ирвинг хочет воссоединиться с Леброном Джеймсом, который играет за команду из Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» не может договориться о продлении контракта с 30-летним Ирвингом.

Кайри Ирвинг и Леброн Джеймс вместе выступали за «Кливленд» с 2014 по 2018 год, после чего Джеймс перешел в «Лейкерс». В составе «Кавальерс» они становились чемпионами НБА в сезоне-2015/16, а также трижды выходили в финал плей-офф лиги.

Источник: https://twitter.com/TheAthleticNBA/status/1540355537283403776
БК Бруклин Нетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Кайри Ирвинг
Леброн Джеймс
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