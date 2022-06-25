Стив Клиффорд согласился вернуться на пост главного тренера «Шарлотт»

Стив Клиффорд близок к тому, чтобы вернуться на пост главного тренера «Шарлотт», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, 60-летний американский специалист дал свое согласие на то, чтобы вновь возглавить «Хорнетс».

Клиффорд тренировал «Шарлотт» с 2013 по 2018 год. Лучшим результатом команды под его руководством был выход в первый раунд плей-офф НБА в сезонах-2013/14 и -2015/16. После увольнения из «Хорнетс» специалист три года работал в «Орландо».

В сезоне-2021/22 «Шарлотт» занял 10-е место в таблице Восточной конференции и вышел в турнир плей-ин, в полуфинале которого проиграл «Атланте» (103:132). «Хоукс» вышли в первый раунд плей-офф и проиграли «Майами» (счет в серии — 1-4).