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Сегодня, 09:19

«Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио», Карри набрал 35 очков

Сергей Разин
корреспондент
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«Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Сан-Антонио» со счетом 118:112.

Самым результативным на паркете стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 35 очков. У форварда «Сперс» Келдона Джонсона 22 очка и 12 подборов.

После этого матча «Голден Стэйт» с 8 победами на 10-м месте в Западной конференции, «Сан-Антонио» с 3 победами — на последней строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Сан-Антонио» — 118:112 (32:35, 27:20, 27:26, 32:31)

«ЛА Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 109:116 (23:36, 32:20, 28:29, 26:31)

25 ноября.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Антонио Спёрс
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