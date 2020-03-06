«Голден Стэйт» проиграл «Торонто», несмотря на возвращение Карри после травмы

В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» проиграл «Торонто» на домашней площадке со счетом 113:121.

Эта встреча стала первой за 4 месяца для звездного разыгрывающего «Уорриорз» Стефена Карри, который восстановился от перелома руки. В своей первой за долгое время игре Карри разделил с другим игроком «Голден Стэйта» Дэмионом Ли звание самого результативного игрока своей команды — у обоих по 23 очка. Также, на счету Карри 7 подборов и 7 передач. У гостей самым результативным стал Норман Пауэлл, который набрал 37 очков.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Торонто» — 113:121 (27:32, 28:30, 33:27, 25:32)

Г: Карри (23), Ли (23), Уиггинс (21)

Т: Пауэлл (37), Лаури (26+10 передач), Сиакам (17)