«Голден Стэйт» пожертвует 1 миллион долларов персоналу, потерявшему работу в связи с паузой из-за коронавируса

«Голден Стэйт» пожертвует 1 миллион долларов в фонд помощи при стихийных бедствиях для сотрудников клуба, находящихся на частичной занятости, сообщает пресс-служба клуба. Это решение связано с желанием помочь персоналу, который потерял работу в связи с паузой в НБА из-за коронавируса.

Отмечатеся, что клуб регулярно нанимает более 1000 сотрудников на неполный рабочий день в дни матчей. Именно им и будет оказана материальная помощь.