"Голден Стэйт" потерпел самое крупное домашнее поражение за 12 лет

В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт" на своей площадке уступил "Далласу" (91:126).

Это поражение стало для "Голден Стэйт" самым крупным домашним за последние 12 лет, сообщает ESPN. В сезоне-2006/07 действующие чемпионы проиграли на своей арене "Сан-Антонио"​ со счетом 89:126.

Главный тренер "воинов" Стив Керр назвал причины разгрома.

​– Команда играла вразнобой в обороне. Игроки не подсказывали друг другу, и мы провалились с самого начала, – цитирует Керра ESPN. – Против "Далласа" всегда сложно защищаться. Его игроки эффективно атаковали, реализовали 12 трехочковых в первой половине и 21 за всю встречу. А мы после слабого старта так и не смогли собраться и вернуться в борьбу. Поэтому нам остается только смыть эту неудачу в унитаз. Больше тут ничего не сделаешь.