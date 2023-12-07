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Сегодня, 08:47

Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Портленд»

Виктория Кравченко
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«Голден Стэйт» в домашнем матче обыграл «Портленд» в регулярном чемпионате НБА — 110:106.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, у которого 31 очко и пять передач.

В составе «Портленда» лучшим игроком стал Анферни Саймонс с 28 очками и четырьмя передачами.

В пареллельном матче турнира «Клипперс» оказался сильнее «Денвера».

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Портленд» — 110:106 (22:26, 26:29, 34:31, 28:20)

7 декабря. Сан-Франциско. «Chase Center».

«ЛА Клипперс» — «Денвер» — 111:102 (21:36, 40:21, 18:25, 32:20)

7 декабря. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Стефен Карри
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