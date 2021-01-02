«Голден Стэйт» проиграл «Портленду»
09:03
«Портленд» обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (123:98). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Дэмиэн Лиллард, набравший 34 очка.
«Трэйл Блеэйзерс» занимают 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Уорриорз» идут на 11-й строчке.
НБА
Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Портленд» — 98:123 (21:36, 34:31, 25:31, 18:25)
Г: Кэрри (26), Уиггинс (15), Паскаль (13).
П: Лиллард (34), Макколлум (28), Энтони (18).
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