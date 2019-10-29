«Голден Стэйт» одержал первую победу в сезоне

«Нью-Орлеан» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Голден Стэйту» — 123:134. «Воины» одержали первую победу в сезоне. В их составе трипл-дабл оформил Дрэймонд Грин.

В параллельной встрече «Филадельфия» на выезде победила «Атланту» — 105:103. Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 13 подборов.

В еще одном матче «Милуоки» победил «Кливленд» — 129:112.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 123:134 (23:27, 32:45, 24:31, 44:31)

Н: Ингрэм (27+10 подборов)

Г: Карри (26+11 передач), Расселл (24), Грин (16+17 подборов+10 передач)

«Атланта» — «Филадельфия» — 103:105 (40:31, 25:32, 18:19, 20:23)

А: Янг (25)

Ф: Эмбиид (36+13 подборов)

«Милуоки» — «Кливленд» — 129:112 (30:31, 29:21, 32:28, 38:32)

М: Миддлтон (21)

К: Секстон (18).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей