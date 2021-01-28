«Голден Стэйт» прервал серию из двух поражений, обыграв «Миннесоту»

«Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:111.

«Уорриорз» прервали неудачную серию из двух поражений подряд. Команда Стива Керра идет на 7-м месте в Западной конференции с 10 победами при 8 поражениях. «Миннесота» занимает последнюю, 15-ю строчку на Западе с 4 победами и 13 поражениями.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Миннесота» — 123:111 (23:21, 35:30, 37:24, 28:36)

Г: Уайзмен (25), Убре (20), Уиггинс (19).

М: Эдвардс, Бизли (оба — 25), Рид (19).